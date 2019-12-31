Miktad: İran ve Suriye terörle savaşta yan yanadır

Miktad, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asghar Khaji ve yanındaki heyet ile yaptığı görüşmede bu konuyu belirtti.

Miktad, ülkesinde yasa dışı bulunan batılı ve Amerikan güçleri ile işgalci güç olarak saydıklarını belirterek, Irak’ta Amerikan güçlerinin Haşsi Elşabi güçlerine saldırmasına değinerek bu güçlerin Irak hükümetinin terörizmle mücadeledeki güçlerinden olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Khaji de görüşmede, ‘’En sonu Irak ve Suriye’ye tecavüz olan Amerika’nın kanlı mesajlarına alışığız. ‘’ dedi.

Khaji, Suriye ordusu güçlerinin Türkiye ile olan ortak sınırlarda varlığının güvenlik ve istikrar sebebi olduğunu söyledi.

Khaji bu sabah bir günlük ziyaret için Suriye’ye geldi.

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2012