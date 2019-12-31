31 Ara 2019 17:30
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News Code: 83615633
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21 Mart’tan bu yana 146 milyon dolar el sanatları ürünleri ihraç edilmiştir

21 Mart’tan bu yana 146 milyon dolar el sanatları ürünleri ihraç edilmiştir

Bircend, IRNA- İran Kültürel Miras, Turizm ve EL Sanatları Bakan Yardımcısı Puya Mahmudiyan bu senenin başından bu yana (21 Mart) 146 milyon dolay el sanatları ürünlerinin ihraç edildiğini belirtti.

Mahmudiyan yaptığı açıklamada, Irak ve Fars Körfezi ülkelerinin ihracatın en önemli hedef ülkeleri olduklarını belirtti.

El sanatları ürünlerinin bavul ticareti çerçevesinde yurt dışına çıktığını ifade eden Mahmudiyan, bu hususta özel olarak gümrüklerde istatistik tutulmadığını söyledi.

El sanatlarının özellikle köylerdeki üretim ve istihdama katkısına değinen Mahmudiyan, bu etkenlerden dolayı el sanayinin ticarileştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Bakanlığın el sanatları alanında çalışanlara sağladığı imkanlara değinen Mahmudiyan, bakanlığın özellikle ürünlerin yurt dışında tanıtımının sağlanmasını istediğini söyledi.

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2012

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