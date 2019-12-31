21 Mart’tan bu yana 146 milyon dolar el sanatları ürünleri ihraç edilmiştir

Mahmudiyan yaptığı açıklamada, Irak ve Fars Körfezi ülkelerinin ihracatın en önemli hedef ülkeleri olduklarını belirtti.

El sanatları ürünlerinin bavul ticareti çerçevesinde yurt dışına çıktığını ifade eden Mahmudiyan, bu hususta özel olarak gümrüklerde istatistik tutulmadığını söyledi.

El sanatlarının özellikle köylerdeki üretim ve istihdama katkısına değinen Mahmudiyan, bu etkenlerden dolayı el sanayinin ticarileştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Bakanlığın el sanatları alanında çalışanlara sağladığı imkanlara değinen Mahmudiyan, bakanlığın özellikle ürünlerin yurt dışında tanıtımının sağlanmasını istediğini söyledi.

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2012