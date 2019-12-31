Cumhurbaşkanı Ruhani, dünya liderlerinin yeni yılını kutladı

Ruhani dünya liderlerine gönderdiği mesajında gelecek yılın tüm insanlar için huzur ve sevgi getirmesini temenni etti.

Ruhani mesajında, ‘’Umarım gelecek yıl dünya liderleri, teşriki mesai ve tek yönlülükten uzak, adalet ve hürriyete dayalı akılcılıkla tüm insanlara huzur ve sevgi getirmeyi başarırlar ve insanlık önündeki sorunları geride bırakarak insanlık için barış, istikrar ve refah armağan ederler. ‘’ dedi.

Ruhani mesajında tün insanlık için esenlikler temenni etti.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri de yeni yıl mesajında tüm ülkelerle ikili ve uluslararası alanlarda işbirliğinin artmasını temenni etti.

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2012