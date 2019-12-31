Zarif: Avrupa’nın KOEP’ten çıkması zor ihtimal

Pekin’de temaslarda bulunan Zarif, IRNA’ya yaptığı açıklamada, İran’ın KOEP’teki sonraki adımı ve Avrupa’nın KOEP’ten çekilme iddialarını değerlendirerek, ‘’Çin ve Rusya’nın da katıldığı konu, KOEP’in esas sorununun Amerika’nın anlaşmadan çekilmesi ve diğer ülkelere rahatsızlıklar yaratması olayıdır, Amerika bu şekilde KOEP’i tehdit etmektedir. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’Avrupalılar maalesef son yıllarda Amerika’dan bağımsız olarak KOEP ile ilgili bir şeyler yapamadılar ve Avrupalıların KOEP ile ilgili fiili uygulamalar yapması gerekir. ‘’ dedi.

İran’ın KOEP çerçevesinde attığı 4 adımdan geri dönebilme imkanına değinen Zarif, ‘’Avrupa’nın kendi taahhütlerini yerine getirmeyi görürsek bizde attığımız adımları geri almaya hazırız. ‘’ dedi.

Zarif, ayrıca Çin ve Rusya’nın İran’ın iki yakın stratejik siyasi ve ekonomik ortakları olduğunu ve üç ülke arasında yakın ikili, bölgesel ve uluslararası konulardaki işbirliğinden dolayı sürekli siyasi istişareler halinde olması gerektiğini söyledi.

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2012