Ruhani: Ambargolara rağmen İran halkı direndi

Golşehr bölgesinin Heştgerd kentine bağlayan metro hattının açılışında konuşan Ruhani, İran demiryolu ağının 7 seneye önce toplam 9 bin 600 km olduğunu fakat son 7 yılda bu ağın 14 bine ulaştığını söyledi.

Ruhani, ekonomik savaşın olmaması durumunda son 4 yılda ülkeye 200 milyar dolar fazla döviz girişinin sağlanmasının mümkün olacağını ve bu rakamdan 100 milyar dolarının da petrol satışından elde edilen rakam olabileceğini söyledi.

Ruhani, ülkenin şu an bu 200 milyar dolar gelir olmaksızın idare edildiğini söyledi.

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2012