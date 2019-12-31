Almanya, ABD'nin Batı Asya'ya yasa dışı müdahalesine göz yummuştur

Twitter hsabından açılamadan bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, 'Almanya, İran'ı yalan yanlışla bölgeyi istikrarlaştırmakla suçlarken, ABD'nin Batı Asya'ya yasa dışı müdahaleleri ile bu bölgenin istikrarsızlaştırılmasının en önemli faktörü olduğuna göz yummuştur' ifadesini kullandı.

Musevi paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:

'Berlin'in bu duruşta ısrarcı olması, bu ülkenin istikrar ve barışın sağlanması için etkin rol oynamaya çalıştığına yönelik iddiaları hakkında ciddi kuşkular doğrumaktadır.'

Almanya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Batılı ülkelerin Ortadoğu'da tahripkar ve saldırgan politikalarını gözardı ederek, İran'dan bölgesel politikasını değiştirmesini istemişti. Almanya, ABD'nin Irak'ta terörü desteklemesi ve askerlerinin bu ülkedeki yasa dışı varlığını görmezden gelerek, Irak'ta hükümet dışı milis güçlerin bu ülkede istikrar ve barışı tehlikeye düşürdüğü iddiasında bulunmuş ve İran'ın bölgesel politikalarını değiştirmeye davet etmişti.