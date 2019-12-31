Bocnurd Dünya Pehlivanlık Güreşi Şampiyonası'na 16 ülkenin katıldığı kesinleşti

Dünya Zorhane Sporları ve Pehlivanlık Güreşi Şampiyonası, 8-22 Ocak tarihleri ​​arasında İran’ın Kuzey Horasan ilinin merkezi Bocnurd’da düzenlenecek.

45 ülkenin turnuvaya katılmaya hazır olduğunu belirten Şucayi, ’Çok sayıda başvuru talebine rağmen, en iyi müsabakaları yürütmek için takım sayısında makul olmaya gayret ediyoruz’ ifadesini kullandı.

2004 yılında bu turnuvanın İsviçre'de dünya genelinde tescil eidldiğine atıfta bulunan Şucayi, ‘Şu anda 5 kıtadan 86 ülke, Zorhane Sporları ve Pehlivanlık Güreşi Federasyonu üyesidir' diye ekledi..

6.Dünya Serbest ve Grekomen Güreş Kulüpler Kupası da 10 güreş takımının katılımıyla 16-20 Aralık tarihleri arasında İran’ın Kuzey Horasan ilinde düzenlendi.