ABD, MPS hastalarının ilaçlarının elde edilmesi yolunu bile kapatmıştır

Tahran'da tıp bilimleri üniversitelerinin düzenlediği bir törende gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Said Nemeki, 'MPS hastalığına yakalanan hastaların ilacı maalesef sadece bir Amerikan firmasınca üretilmekte ve bir Kore firması da bu ilacı ABD lisansı altında ilacı üretiyor. İran'ın taleplerine ve bu ilacın ithalatı için gerekli dövizin bulunmasına karşın ABD yönetimi, ilacın transfer yollarını tamamen kapatmıştır' diye konuştu.

ABD'nin tüm ilaçların transfer yollarını tıkamasına rağmen, ambargoları delme yollarını bulduklarını kaydeden Nemeki, 'Ülke için gerekli bütün temel ilaçları temin konusunda sıkıntımız yoktur. İthal edemediğimiz tek ilaç, MPS hastalığı ilacıdır. ABD yönetimi acımasızca ve zülum yaparak, bunu bize vermekten kaçınıyor' değerlendirmesinde bulundu.

Nemeki konuşmasının sonunda, 'Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri'ne gönderdiğim bir mektupla bu konuya itiraz ettim ve bunun insalığa karşı bir suç olduğunu belirttim. Biz bu ilacın temini için çalışmalarımıza devam ediyoruz' diye ekledi.