Azerbaycan-Rusya-İran elektrik enerjisi koridoru halen faaliyette

Rusya-24 TV Kanalı'na röportaj veren Aliyev, üç ülkenin enerji sektöründe işbirliği için sayısız kapasiteye sahip olduklarını belirterek, enerji bakanlarının bu alandaki iş birliği hakkında fikir alişverişinde bulunacağını açıkladı.

Aliyev, Azerbaycan ve Rusya'nın elektrik alanında iş birliği yaptığını belirterek, acil durumlarda iki ülkenin elektrik konusunda birbirlerine yardım ettiğini ifade etti.

Azerbaycan'ın şu anda Gürcistan, Türkiye ve Avrupa ülkelerine elektrik ihraç ettiğine dikkati çeken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ‘Azerbaycan, İran ile elektrik transferi için de yeni bir hat oluşturdu. Bu nedenle, şu anda İran, Rusya ve Azerbaycan arasında elektrik koridoru faaliyettedir' diye ekledi.