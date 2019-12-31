31 Ara 2019 11:04
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı:

Azerbaycan-Rusya-İran elektrik enerjisi koridoru halen faaliyette

Azerbaycan-Rusya-İran elektrik enerjisi koridoru halen faaliyette

Bakü, İRNA- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan-Rusya-İran elektrik enerji koridorunun şu anda faaliyette olduğunu söyledi.

Rusya-24 TV Kanalı'na röportaj veren Aliyev, üç ülkenin enerji sektöründe işbirliği için sayısız kapasiteye sahip olduklarını belirterek, enerji bakanlarının bu alandaki iş birliği hakkında fikir alişverişinde bulunacağını açıkladı.

Aliyev, Azerbaycan  ve Rusya'nın elektrik alanında iş birliği yaptığını belirterek, acil durumlarda iki ülkenin elektrik konusunda birbirlerine yardım ettiğini ifade etti.

Azerbaycan'ın şu anda Gürcistan, Türkiye ve Avrupa ülkelerine elektrik ihraç ettiğine dikkati çeken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ‘Azerbaycan, İran ile elektrik transferi için de yeni bir hat oluşturdu. Bu nedenle, şu anda İran, Rusya ve Azerbaycan arasında elektrik koridoru faaliyettedir' diye ekledi.

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