İranlı araştırmacıların makalesi 2019'da sosyal medyada yayınlanan en iyi 100 makale arasında

Altmetric Top 100'un en yeni sıralamnasına göre, 2019 yılında sosyal medyada en dikkat çekici araştırmalara bakıldığında, İranlı araştırmacılar Ferhad İslami, Rıza Melikzade ve diğer ekip arkadaşlarının 60 derece ve üzerindeki derecede sıcak içeceklerin yemek borusu kanseri üzerindeki etkisini araştırdıkları makale, bu sıralamda ne iyi 100 makale arasında 73. sırada yer aldı.

10 yıl süren bu araştırmada 40-75 yaş gurbu arasında 40 bin kişi üzerinde deneyler yapıldı ve araştırmanın sonucunda sıcak çay tüketimi ile yemek borusu kanseri arasındaki bağ ortaya çıkarılmaya çalışıldı.

Araştırmacıların belirttiğine göre, sıcak içecek ve çay tüketimi, kanserojen maddelerin yemek borusunun içine sızarak, kanser oranını yükseltebilir.

Bu araştırma, Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından tescil edildi ve IJC isimli uluslararası saygı8n deride yayınlanmıştır.

Dünyanın en çok sekizinci yaygın kanser türü olarak bilinbe yemek borusu kanseri, yılda 400 bin kişinin ölümü ne neden olmaktadır.