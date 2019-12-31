İran ve Çin dışişleri bakanları iş birliği geliştirmeyi ele aldı

Dışişleri Bakanı Zarif bu görüşmede yaptığı açıklamada, Çin'in çok taraflılığı desteklediğine işaret ederek, 'Çin'in İran'la ilgili konular da dahil olmak üzere, uluslararası meselelerdeki rolü önem ifa etmektedir' dedi.

ABD'nin İran'a karşı tek taraflı yaptırımlarını eleştiren Zarif, dünya toplumunun ABD'nin tek taraflılığına karşı koyması ve çok taraflılığın desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Tahran vbe Pkein arasındaki stratejik ilişkiere değinen Zarif, 'İki ülke ilişkilerinin stratejik düzey yükseltilmesi, ikili iş birliğin önemini göstermektedir' diye konuştu.

Çin'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Zarif, Çin'e bu yıl yaptığı birçok ziyaretinin Tahran-Pekin ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağladığını sölyedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de bu görüşmede yaptığı açıklşamada, iki ülkenin köklğ ilişkilerine işaret ederek, ikili ilişkilerin eskisinden daha ileri bir seviyeye taşınmasının önemli olduğunu belirtti.

Wang Yi ayrıca İran ve Çin'in çeşitli konularda istişare ve ortak değerlendirmelere devam etmeleri gerektiğini dile getirdi.