Sistan ve Beluçistan ilinde İtalya turistik turu düzenlendi

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Sistan ve Beluçistan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Genel Müdürü Alirıza Celalzayi, İtalyan turunun 2 gün il merkeziğ Zahidan'da gecelediğini ve ardından İran-Pakistan sıfır noktasında bulunan Öabahr ilçesinde doğru hatreket ettiklerini ifade etti.

Turun Sistan ve Beluçşstan ilini gezmek amacının ildeki turistik mekan ve yerleri gezmek olduğuna dikkati çeken Celalzayi, diğer bir İtalyan turunun Mart ayının başlarınnda Sistan ve Beluçistan iline geleceğini söyledi.

İtalyan turistik turunun Sistan ve Beluöistan ilinin turistk açısından büyük potansiyeller taşıdığına inandıklarını kaydeden Celalzayi, 'Onlara göre dünyanın çok az noktasında bu kadar bakir turistik yer ve maena mevcuttur. İtalyan tursitler ayrıca müzelere de özel öenm verdi' diye ekledi.