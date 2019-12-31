Zarif ve Çinli mevkidaşı nükleer anlaşma ve iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Çin’in başkenti Pekin’de bulunan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Pekin Uluslararası Havalimanı'nda Çinli yekilililer ve İran’ın Pekin Büyükelçisi Muhammed Kişaverzzade tarafından karşılandı.

Çinli mevkidaşı Wang İyi’nin daveti üzerine Çin’de bulunan Zarif, nükleer anlaşma, ikili ilişkiler ve önemli bölgesel ve uluslararsı konuları masaya yatırdı.

Daha önce de İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Zarif’in Pekin’i ziyaret edeceğini ve Çinli mevkidaşıyla nükleer anlaşma ve önemli bölgesel ve Uluslararası konuları görüşeceğini bildirmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guang Şuang da konu ile ilgili yaptığı açıklamada,’ Pekin, iki ülke arasında sürdürülebilir kalkınmayı ve kapsamlı stratejik işbirliğini desteklemek ve Fars Körfezi bölgesinde barış ve istikrarı sürdürmek için Tahran ile birlikte çalışmak istiyor’ dedi.