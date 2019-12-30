Zarif: Rusya ve Çin, İran’ın stratejik ortaklarıdır

Moskova’da temaslarda bulunan Zarif, İRNA’ya yaptığı açıklamada, bu konuyu belirtti.

Zarif, ‘’Bizim, Çin ve Rusya ile iyi ilişkilerimiz vardır ve Moskova ile Pekin bizim stratejik ortaklarımızdır bundan dolayı üç ülke arasında görüşmeler devam edecek ve Rusya sonrası, Çin ziyaretim de sürekli istişareler çerçevesindedir. ‘’ dedi.

Zarif, Moskova temasları ile ilgili, ziyarette ilişkilerin daha çok geliştirme yollarını ve ikili ilişkileri incelediklerini söyledi.

İran-Rusya ortak komisyonlarının faal olduğunu ifade eden Zarif, iki ülkenin de iki ülke liderlerinin belirttiği hedefleri gerçekleştirme peşinde olduklarını söyledi.

Zarif, Sergey Lavrov’un yakın zamanda İran’ı ziyaret edeceğini belirterek, Astana süreci liderler zirvesi ve İran-Rusya- Azerbaycan liderler zirvesi ile ilgili de koordinasyon saplandığını söyledi.

Lavrov ile Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) hakkındaki görüşmelerinin çok önemli olduğunu ifade eden Zarif, İran ile ayni fikirde olan ülkelerin politikaları ile Amerika’nın KOEP’i yok etme politikası karşısında nasıl durulabileceği hususunda görü alış verişinde bulunduklarını söyledi.

Zarif, Lavrov ile Suriye, Irak, Afganistan ve diğer önemli bölge ve uluslararası konular hakkında görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

Zarif, Moskova temasları sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lavrov ile görüşmelerinin yapıcı ve yararlı olduğunu belirtti.

Zarif, ‘’Binkerce mil uzakta savaş çığırtkanlığı yapan Amerika’nın aksine, İran ve Rusya, barış için Suriye’de işbirliği yapmışlardır ve şimdi de Fars Körfezinde barış için önemli öneriler vermişlerdir. Bir sonraki durak, Pekin. ‘’ diye yazdı.

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2012