İran milli handball takımı Türkiye’de kampa girecek

İran Milli Handball takımı 17 gün sonra Kuveyt’te başlayacak Asya Şampiyonası ve Dünya Kupası seçmeleri öncesi şu an Katar’da hazırlık kampındadır.

İran takımı Kaar’da bazı hazırlık maçlarına katılacaktır ve kamp sonrası İran’a dönüp daha sonra Türkiye’de hazırlık kampına gitmesi planlanmaktadır.

İran Milli Handball takımı Asya rekabetlerinde Bahreyn ve Yeni Zelanda ile birinci grupta yer almaktadır.

İran Milli Handball Takımı Tokyo Olimpiyatlarına seçme karşılaşmalarında Bahreyn ile aynı gruptaydı. Bu grupta Bahreyn birinci olarak olimpiyatlara katılmaya hak kazandı.

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2012