Cihangiri: Urumiye gölünün kurtarılması milli bir sorumluluktur

Urumiye Gölünü kurtarmak için oluşturulan çalışma grubunun 13çtoplantısında konuşan Cihangiri, Batı Azerbaycan iline ve Urumiye gölüne yaptığı ziyarete değinerek, gölün kurtarılması ile ilgili çalışmaların etkili olduğunu belirtti.

Cihangiri, gölü ile ilgili projelerin itibarının temin edilmesi gerektiğine vurgu yaparak Zap suyunun Urumiye gölüne taşımak için 35 km’lik tünelin yapımında emeği geçen Hatem Ül Enbiya karargahına teşekkür etti.

Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari, kısa süre önce AA’ya yaptığı açıklamada, son yıllarda yağışların azalması ve sıcaklıkların artması gibi nedenlerle Urumiye Gölü'nün kurumaya yüz tuttuğunu belirterek, buradaki suyun tarım faaliyetlerinde kullanılmasının da gölün kurumasını etkileyen faktörlerden olduğunu ifade etti.

Şehriyari, gölün su hacminin geçen yıllarda 1 milyar metreküpün altına düşmesi üzerine hükümetin Urumiye Gölü İhya Merkezini kurduğunu ve buranın eski haline dönmesi için 1 milyar dolara mal olan 29 proje hazırladığını dile getirdi.

Zap Nehri ve Kanisib Barajı'ndan su nakli projesi ile yılda 600 milimetrekare suyun göle dökülmesinin planlandığını ve bu projenin yıl sonuna kadar hizmete girmesini beklediklerini belirten Şehriyari, şunları söyledi:

"Urumiye Gölü'nün etrafında yaklaşık 15 milyon insan yaşıyor. Allah göstermesin eğer Urumiye Gölü kurusaydı tuz fırtınaları meydana gelebilirdi ve bu büyük krizlere neden olurdu. Böyle bir felaketin meydana gelmesi durumunda Kazvin Ovası ciddi olarak etkilenirdi. Gölün kuruması ve onunla bağlantılı olarak meydana gelecek felaketler yaklaşık 20 milyon insanı etkileyebilirdi. Bu da milyonlarca insanın göçüne ve sosyal problemlere yol açardı."

Şehriyari, Tebriz ve Urumiye'nin atık sularının arıtılması için de tesislerin kurulduğuna işaret ederek, "Nehir yatakları temizlenmediği için akan sular daha önce göle ulaşamıyordu. Yaptığımız temizleme çalışmaları ve diğer düzenlemelerin yanı sıra yağışların da artmasıyla Urumiye Gölü'nün şimdiki durumu çok iyi." diye konuştu.

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2012