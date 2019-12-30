General Hatemi: Her tehdit ve tecavüze anında yanıt veririz

İran Harp Akademisinde açıklamada bulunan Hatemi, İran’ın füze gücü ve savunma gücünün artması için çabalarını devam edeceklerini belirterek, İran düşmanlarının son 40 yıl zarfındaki çabasının hak ve haksızlığın yerinin ters göstermesi yönünde olduğunu fakat İran halkının her zaman hassas zamanlarda birlik içinde hakkı savunduğunu ve hakkın yanında yer aldığını söyledi.

Son 40 yılda İran aleyhine düzenlenen fitneler ve komploları sayan General Hatemi, devrim karşıtı güçlerin terör ve istikrarsızlık yaratma çabaları ve zoraki savaşın bu çabalardan olduğunu belirterek, daha sonraki yıllarda İran’a komşu ülkelerde istikrarsızlık, vahşet ve cinayetlerle terör yaratılarak bölge ve İslam ümmeti için tehlike yaratılmaya çalışıldığını fakat İslam İnkılabı rehberinin liderliği, Irak ve Suriye halkı ve ordularının ve direniş ekseninin çabaları ile de bu komplonun önünde geçildiğini söyledi.

İran’ın stratejik konumuna değinen General Hatemi, İran’ın siyasi, ekonomik, kültüre, askeri ve savunma alanlarında milli güce sahip olmasının bağımsızlık için önemli şart oluşturduğunu ifade etti.

Askeri alanda ambargolara rağmen İran savunma gücünün artmasına dikkat çeken General Hatemi tüm tehdit ve tecavüze anında yanıt verileceğini ve İran’ın savunma ve füze gücünün artması çabalarının devam edeceğini söyledi.

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2012