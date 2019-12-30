İran’ın maden ve maden sanayi üretim değeri 22 milyar dolar oldu

Bakanlıklarında 7 stratejik eksen tanımladıklarını ve bunların temelinde 34 uygulama programı başlattıklarını ifade eden Rahmani, madenciliğin gelişmesi için 13 başlık altında faaliyetleri topladıklarını ve bunların başında yeni madenlerin bulunması ve küçük madenlerin canlandırılması olduğunu söyledi.

Paralel işlerden kaçınmak için maden alanında nelerin yapılmaması gerektiğinin belirlenmesi gerektiğini ifade eden Rahmani, madencilik alanında devlet sektörünün faaliyetinin çok az olduğunu ifade etti.

Maden ürünlerinin ihracatını desteklediklerini ve bunun için teşvikler belirlediklerini ifade eden Rahmani, madencilik alanında yabancı yatırımı da desteklediklerini söyledi.

Gelecek iki sene içindeki hedeflerinin maden istihsalinin yılda 600 milyon tona çıkarmak olduğunu ifade eden Rahmani, yakın gelecekte büyük bazı madenlerin tanıtımının yapılacağının öngörüldüğünü söyledi.

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2012