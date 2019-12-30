İranlı Asurilerin milletvekili İslam Peygamberine yapılan hakareti mahkum etti

Bet Keliya yaptığı açıklamada, ‘’Bir kez daha bir Hollandalı politikacının insanlık dışı uygulaması insanlığın zihinlerine meşgul etti. Bir kez daha insan kılığındaki şeytanlar İslam Peygamberinin karikatürünü çizerek kendilerine hakaret ederek sadece Müslümanların değiş tüm insanların kalplerini açıttılar. ‘’ dedi.

Bet Keliya bu Hollandalı politikacının yaptığının onun ve onun destekçilerinin cehaletinin göstergesi olduğunu ve yeni gerginliklere zemin hazırladığını belirterek, sözde insan hakları kurumlarının temelsiz iddialarla İran’ı mahkum etmek yerine bu kabil olaylara eğilmesi gerektiğini söyledi.

Bet Keliya bu olayı şiddetle mahkum ederek, uluslararası kurumlardan bu kabil olayların olmaması için bir mekanizma geliştirmelerini istedi.

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2012