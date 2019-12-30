Enzeli Serbest Bölgesinden dünya piyasalarına Safran içeceği ihraç edilecek

Ferahnoosh firmasının yeni safranlı içeceğinin tanıtımı bugün düzenlenen törenle yapıldı. Yeni içeceğin üretim maliyetlerini düşürmek için yeni bir tesisi sıfırdan kurmak yerine mevcut ve düşük kapasite ile çalışılan tesislerden yararlanılacaktır.

Safran, kızıl altın olarak tanınmaktadır ve bu proje ile safranının işlenmeden ihracatı yapılmadığı için katma değer yaratılmaktadır.

Bu ürün tüketicilerin damak tadının araştırılması ile hazırlanmaktadır ve İran üretimi olan ve Almanya, Hollanda, Yunanistan, Türkiye ve Gürcistan’da satışı gerçekleşen Sağlıklı Elma ürünü gibi piyasada tutulması beklenmektedir.

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2012