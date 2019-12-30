Zarif: İran ve Rusya bölgede barış peşindeler

Moskova’da temaslarda bulunan Zarif yaptığı açıklamada, İran ve Rusya ilişkilerinin bugün en iyi tarihi şartlarında olduğunu belirterek, iki ülke için bu ilişkilerin stratejik olduğunu ve güçlü bir şekilde devam edeceğini zira İran yetkililerinin iradesinin büyük ve önemli komşusu olan Rusya ile stratejik olan ilişkilerinin gelişmesi yönünde olduğunu söyledi.

Amerika’nın binlerce km uzaktan gelerek kendini savunma adı altında halkıın kanını döktüğünü ifade eden Zarif, Amerika’nın Bağdat’taki son dönemde yaptığının bölgedeki davranışlarından bir örnek olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Amerika’nın nükleer anlaşma ile ilgili davranışlarının tüm uluslararası kurallar ve normlara aykırı olduğunu belirterek, ‘’Amerika’nın yapıcı olmayan politikalarından dolayı nükleer anlaşma yok olma ile karşı karşıyadır ve Avrupa ülkeleri de bu anlaşma karşısındaki taahhütlerini yerine getirmiyorlar. ‘’ dedi.

Amerika’nın bu anlaşama ile ilgili görüşmeleri kendi lehine çevirmeye çalıştığını ifade eden Lavrov, anlaşmaya destek için tüm öneriler masa üstündedir ve biz anlaşma ile ilgili tüm tarafların taahhütlerini yerine getirmelerini istiyoruz. ‘’ dedi.

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2012