İran'ı ziyaret eden yabancı turist sayısı %24 arttı

Bircend, İRNA- İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığı Turizm Bakan Yardımcısı, İran takviminin ilk yedi ayında (21 Mart- 22 Ekim 2019 arası) tüm ambargolara rağmen İran'ı ziyaret eden yabancı turist sayısında +24'lük bir artış yaşandığını duyurdu.

Güney Horasan ilinin merkezi Bircend'de gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında konuşan Veli Timuri, geçtiğimiz yıl yabancı turist sayısında bir önceki yıla kıyasla %52 artış yaşandığını ifade etti. Timuri ayrıca İran'ın turizm potansiyelinin mevcut rakamların çok ötesinde olduğunu dile getirdi. Güney Horasan, İran Ulusal Anıtlar Listesi'ndeki 900 ve UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesi'ndeki 4 eseri ile İran'ın görülmesi gereken bakir bölgelerindne biridir. İlde önde gelen turistik cazibeler arasında Ekberi Sarayı, Lut Çölü, Firdevs Beldesi Karizi ve Huraşad Köyü'nün havlu dokuma sanatı gibi eserleri saymak mümkün.