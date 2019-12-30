Zarif: İran ve Rusya bölgede ve dünyada barış istiyor

Dışişleri Bakanı Zarif bugün siyasi üst düzey bir heyetin başında Rusya'nın başkenti Moskova’ya gitti

Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya gelen Zarif, iki ülke arasındaki iyi ve stratejik ilişkilere değinerek, ‘Mevcut kritik durumda İran ve Rusya arasındaki ilişkiler en iyi düzeydedir’ ifadesini kullandı.

Zarif, ‘İran, Rusya ve Çin arasında düzenlenen ortak askeri takibat, barış içi iş birliği idi. İki ülke her düzeyde iş birliği yapmaya devam edecek’ diye belirtti.

Rusya Dışişler Bakanı Lavrov da bu görüşmede yaptığı açıklamada, Zarif'in Moskova ziyaretinin tam zamanında yapıldığına işaret ederek, ‘Birçok bölgesel ve uluslararası konuda ortak görüşlere sahibiz. Her iki ülkenin barışçıl girişimleri de bunu yansıtmaktadır’ diye belirtti.

Lavrov ayrıca, ‘ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan tek taraflı olarak çekilmesi, yasadışı ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı Kararı'nın ihlalidir. Herkes nükleer anlaşmayı korumak ve çökmesini önlenmek için çalışmalıdır’ diye ekledi.

İran ve Rusya dışişleri bakanlarının görüşmesinde, Fars Körfezi, Suriye ve Afganistan'daki durum da dahil olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.