İran, Avrupa'nın güncel teknolojisi seviyesine yükselmiştir

Bilim ve Sanayi Üniversitesi Elektrik Fakültesi Tıp Mühendisliği Grubu öğretim görevlisi Abbas İrfaniyan, bu cihazın tanıtımının yapıldığı törende yaptığı konuşmada, 'Omurilik problemi olan hastaların sorunlarından biri, dokunma ve harekete bağlı sorunladır. Bu hastalar ayrıca kan dolaşımının olmaması nedeniyle, böbrek ve kalp hastalıkları ile karşı karşıya kalıyorlar' dedi.

Bilim ve Sanayi Üniversitesi araştırmacılarının protez paracyling isimli bir cihaz üreterek, MS, beyin krizi ve parkinson gibi hastalıklara tutulan omurilik hastalarının karşılaştıkları problemleri azaltmayı hedefliyor.

Bu cihazın hastaların pedal çevirerek, felce uğrayan kaslarını daraltma yoluyla kan dolaşımlarını yapabilmelerine katkı sağladığını ifade eden İrfaniyan, böylece omurilikten kaynaklı sorunların çözümü için çalıştıklarını dile getirdi.

İran'da 650 bin civarında kişi, bedensel engellidir.

Üretilen bu cihazın küresel fiyatı 15-20 dolardır. İran'da üretilen bu cihaz ise dünya ortalama fiyatının %40'ı kadardır.