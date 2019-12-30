İki İranlı antrenör, Asya güreşinin en iyisi seçildi

Asya Gürşe Konseyi'nin sitesinde yer alan bilgilre göre, 2019 Asya Güreşi En İyileri Listesi'nde antrenörler dlaında İran'dan Muhammed Bena ile Gulamrıza Muhammedi, en iyi iki antrenör unvanını elde etti.

Bena ve Muhammedi'nin teknik direktörlüğünü üstlendiği İran güreş takımları, Asya ve dünya güreş şampiyonalarında gösterdikleri performans ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanarak, iyi bir yıl geçirdi.

Kazkaistan'da düzenlenen Düna Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Kazak güreşçi Şinibu Ota, serbest güreşte de yine Kazak güreşçi Nurkca Kaypanov en iyi güreşçi unvanını kazandı.

Güreşçimiz Alirıza Kerimi Kazak güreşçiden sonra Asya'da en iyi ikiğnci güreşçi olarak seçildi.

Kazakistan Güreş Federasyonu ise Dünya Güreş Şampiyonası'ndaki ev sahipliği ile en iyi güreş federasyonu olarak belirlendi.

Asya Güreş Konseyi'nin en iyilerin ödüllerini, tarihi ve yeri daha sonra açıklanacak bir törenle ödülleri kazananlara vermesi bekleniyor.