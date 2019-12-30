Cumhurbaşkanı Ruhani: İran'ın petrokimya üretimi 100 milyon tona ulaşacak

Ulusal Petrokimya Endüstrisi Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Ruhani, ‘On birinci hükümetin başlangıcında İran’ın petrokimya üretimi 55 milyon tondu. Bugünkü sayıya baktığımız zaman, hükümetimin çalışmalarına başlamasından bu yana neredeyse bu oranın iki katına çıktığını söyleyebiliriz’ dedi.

Petrokimya ürünlerinin ön planda olduğunu belirten Ruhani, İran Merkez Bankası Başkanı'nın İran’ın döviz gelirlerinin yüzde 20'sinin petrokimya maddeleri ihracatından elde edildiğini söylediğini ifade etti.

Ruhani konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

‘Baskı ve düşman yaptırımları karşısında sanayiciler tarafından seçilen yol devam edilmekte ve bu, ülkemizin tarihi için büyük bir onur.

Açıkça söylüyorum: İran ulusuna karşı yaptırım ve baskı dönemi bir gün sona erecek, çünkü düşmanlar ve kötü niyetli kişiler bizi maksimum baskı ile teslim olmaya zorlayamadıklarını anladılar

Düşmanların hedefi, İran ulusuna baskı yaparak bizi müzakere masasına götürmektir. Ancak bu yaklaşımın gerçekleşmesi imkansız.'