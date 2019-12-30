30 Ara 2019 13:28
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News Code: 83613704
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İran'dan ABD'nin Irak'ta Haşdi Şabi karargahına saldırısına kınama

İran'dan ABD'nin Irak'ta Haşdi Şabi karargahına saldırısına kınama

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin Irak'ı işgalini ve Haşdi Şabi hedeflerine saldırmasını şiddetle kınadıklarını ve bunun terörün açık bir örneği olduğunu dile getirdi.

ABD'yi Irak'ın bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye ve bu ülkenin iç işlerine karışmaya son vermeye çağıran Musevi, 'Bu saldırılar bir kez daha ABD'nin IŞİD'e karşı savaştığı iddiasını çürüttü. ABD askerleri, IŞİD terör örgütüne ağır darbeler indiren güçlere karşı böyle bir saldırıyı yaptı' diye konuştu.

ABD'nin bu saldırıları gerçekleştirerek, terörü desteklediğini ve diğer ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğini hiçe saydığını kaydeden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, 'ABD, yasa dışı eylemlerinin sonuçlarına katlanmalıdır. Amerikan askerlerinin bölgede bulunması, bölgemizdeki gücensizlik ve tansiyonu yğkseltmekten başka bir işe yaramıyor. ABD'yi Irak'ı işgal politikasına son vermeye davet ediyoruz' ifadesine yer verdi.

Musevi açıklamasının sonunda İran'ın Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemneliğine saygı duyduğunu belirterek, ABD'nin saldırısında şehit düşenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

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