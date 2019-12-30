İran'dan ABD'nin Irak'ta Haşdi Şabi karargahına saldırısına kınama

ABD'yi Irak'ın bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye ve bu ülkenin iç işlerine karışmaya son vermeye çağıran Musevi, 'Bu saldırılar bir kez daha ABD'nin IŞİD'e karşı savaştığı iddiasını çürüttü. ABD askerleri, IŞİD terör örgütüne ağır darbeler indiren güçlere karşı böyle bir saldırıyı yaptı' diye konuştu.

ABD'nin bu saldırıları gerçekleştirerek, terörü desteklediğini ve diğer ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğini hiçe saydığını kaydeden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, 'ABD, yasa dışı eylemlerinin sonuçlarına katlanmalıdır. Amerikan askerlerinin bölgede bulunması, bölgemizdeki gücensizlik ve tansiyonu yğkseltmekten başka bir işe yaramıyor. ABD'yi Irak'ı işgal politikasına son vermeye davet ediyoruz' ifadesine yer verdi.

Musevi açıklamasının sonunda İran'ın Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemneliğine saygı duyduğunu belirterek, ABD'nin saldırısında şehit düşenlerin ailelerine başsağlığı diledi.