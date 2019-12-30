İran-Türkiye Ortak Projeleri Sekreterliği'ne 131 proje sunuldu

Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında kounşan Said Şucayi, 'İran-Türkiye Ortak Projeleri'nin popülerlik kazanması nedeniyle, proje alım ve bavuru süresini 10 gün daha uzattık. Bu süre içerisinde İran-Türkiye Ortak Projeler Sekreterliği'ne 13 proje sunuldu' dedi.

Alınan projelerin değerlendirme sürecinin geçtiğimiz haftadan beri başladığına dikkati çeken Şucayi, 'Tebriz Üniversitesi, Türkiye ile İş Birliği Ulusal Çalıştay'ın sorumlusu olarak, projelerin değerlendirilmesi için 2 kişilik bir grup belirlemiştir' diye konuştu.

TÜBİTAK'ın Türkiye'nin temsilcisi olarak 3 kişilik bir heyetle projeleri değerlendirmeye başladığına işaret eden Şucayi, 'Ocak ayının ortalarında değerlendirme süreci bitecek. İran Bilim ve İçişleri Bakanlıkları ile TÜBİTAK'tan oluşan ortak bir komite ise seçilecek ortak projelerin isimlerini Mart ayının başlarında ilan edecektir' diye ekledi.