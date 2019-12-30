İran’da 1 milyondan fazla hurma üretildi

İRNA’ya konuşan Reşidi Ferruhi, ‘Hurmalar Hindistan, Güneydoğu Asya, Avrasya, Rusya ve Avrupa'ya ihraç edildi. Geçen yıl ise hedef ülkelere 400 milyon dolar değerinde 300 bin ton hurma ihraç edildi’ dedi.

Reşidi'nin belirttiğine göre, hurma üretimi Kirman, Sistan ve Beluçistan, Huzistan, Hürmüzgan, Buşehr, Fars ve Güney Horasan illerine özgüdür.

İran, yılda 1.1 ila 1.2 milyon ton farklı çeşitte hurma üretiyor. Bu da İran'ı üretim açısından dünya ikincisi, ihracat konusunda da dünya beşincisi yapıyor.

Dünya hurma ağacı üretimi yaklaşık 7.5 milyon ton olarak tahmin ediliyor. Dünyanın önde gelen hurma üreticileri Mısır, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Cezayir, Irak, Sudan, Umman ve Libya gibi ülkelerdir.