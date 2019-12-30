Tebriz, İranlı ve Türk sınır muhafızlarının bir sonraki toplantısına ev sahipliği yapacak

General Rızayi, İranlı ve Türk sınır muhafızlarının toplantısının, Türkiye ile sınır komşusu olan Batı Azerbaycan ilinin kuzeybatısındaki Maku'da iki taraf arasındaki sınır etkileşimini artırmak amacıyla yapıldığını dile getirdi.

Türkiye sınırındaki Maku ilçesine bağlı Boralan bölgesinde Türkiye Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile görüşen General Rızayi, bu tür toplantıların düzenlenmesinin sınır etkileşimini teşvik ettiğini ve iki dost ve kardeş ülke olan İran ve Türkiye arasındaki birliği desteklediğini kaydetti.

General Rızayi konuşmasının sonunda şu ifadelere ye verdi: 'Mutlulukla önceki toplantılardaki anlaşmaların çoğunun uygulandığını belirtmek isterim. Türkiye Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e ve Hakkari Valisi'ne özel teşekkürlerimi sunuyorum' diye ekledi.

Türkiye Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin her zaman kardeş ve dostça olduğunu ve sınırların iki halk ve hükümeti birbirinden ayıramadığını vurgulayarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını İranlı yetkililere iletti.

Orgeneral Çetin, sınır bölgelerindeki güvenliğin İran ve Türkiye hükümetlerinin dostluğunun bir sonucu olduğunu ifade ederek, ‘Bu toplantı, iki ülke arasındaki ilişkiler için doğru kararlar almayı amaçlamaktadır’ dedi.