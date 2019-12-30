Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'da Ermenilerin tarihi varlığını savunuyor

İran’ın Beyrut Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Abbas Hameyar ile bir araya gelen Keşişiyan, bu görüşmede yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin bilgeliği ve Ermenilerin farkındalığı sayesinde Ermenilerin İran hükümetiyle sorun yaşamadıklarını belirtti.

‘Irak, Suriye, Lübnan ve İran'da Hıristiyanların her zaman zülme ve baskıya maruz kalmadığını söylemiştim, ancak bazı Batılı ülkeler buna inanmıyor ve IŞİD örneğini veriyor' diyen Ermeni lider, 'IŞİD, Ermeniler de dahil olmak üzere Hristiyanlardan önce ömüslümanlar için bir tehdittir' ifadesini kullandı.

İran’ın Beyrut Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Abbas Hameyar da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın Ermenilerle ilişkilerinin derinliğine işaret ederek, “Ermeni milletvekilleri Paris'te Nufel Luşato'da İslam Devrimi'nin zaferinden önce İmam Humeyni ile bir araya gelerek, ona Ermenilerin devrimdeki rolünü sorduklarında, İmam Humeyni şöyle söylemiştir: Ermeniler, İran'ın ve İran ulusunun bir parçasıdır’ diye konuştu.

Hameyar, ‘Ermeniler, İran'da vatanları uğruna şehitler vermiş ve İran'ın bilimsel, teknik ve kültürel hareketinin gelişmesine katkıda bulunan İran toplumunun ayrılmaz bir parçasıdır’ diye ekledi.