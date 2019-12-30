İran inovasyon alanında dünya 61.'sı

Irak sınırında yer alan Huzistan iline bağlı Dezful ilçesinde düzenlenen bir törende konuşan Mecid Veledan, İran'ın 2011 yılında bilim üretiminde dünya 17.'sı ve bölge birincisi olduğunu, 2017 yılına gelindiğinde bilim üretimi sıralamasında 16.'lığa yükseldiğini dile getirdi.

İran'ın inovasyon sıralamasında dünya 2013 yılında 113, 2014'^te 120 ve 2019'da 61. olduğuna dikkati çeken Veledan, '2018 yılında bilim üretimi açısından dünyada 16., ürünlerin rekabet edebilirlik konusunda 80. ve inovasyon alanında 65. olduk. 2019 yılında da inovasyon sıralamasında 4 basamak yükselerek, 61.'liğe yükseldik' dedi.

Veledan'ın ifadesine göre, İran iş ve meslek yasa ve kurallarında 110, insani sermayede 45., altyapıda 87., piyasa karmaşıklığında 106., bilim ve teknoloji çıkışında 41. ve inovatif çıkışta dünyada 59. sırada yer almaktadır.

İran'da istihdamın dörtte birinin tarım sektöründe gerçekleştiğini kaydeden İranlı yetkili, 'GSYH'mızın yüzde 14'lük bölümünü tarımdan elde ediyoruz, ancak tüm yatırımlardan bu sektöre ayrılan pay, yüzde 5 civarındadır' değerlendirmesinde bulundu.

Veledan'ın konuşmasının sonunda İran'ın yıllık olarak temel madde ve gıda ürünleri için 14 milyar dolar civarında yurt dışından ithalat yaptığını ve bu rakamın ülkeden döviz olarak çıktığını belirtti.

İran'ın güneybatısında Irak sınırında yer alan Huzistan iline bağlı Dezful ilçesinde, ülkenin tarım kutuplarından biriğ olarak öne çıkmakta ve bu ilçede üretilen tarım ürünleri, birçoık komşu ve diğer ülkelere ihraç edilmektedir.