İran, Rusya ve Çin ortak askeri tatbikatlar yapmaya devam edecek

27 Aralık günü Hint Okyanusu'nda başlayan İran, Rusya ve Çin’ın ortak askeri tatbikatı bugün soan erdi.

General Dehgani yaptığı açıklamada, ’Bu tatbikatın dostlarımıza mesajı, bölge deniz güvenliğinin İran ve müttefiklerince sağlanabildiği ve özellikle Amerikan kuvvetleri olmak üzere yabancı askerlerin burada bulunmasına ihtiyaç duyulmamasınıdır’ dedi.

Fars Körfezi bölgesinde ABD kuvvetlerinin varlığının bölgede gerginliğin artmasına neden olduğunu belirten General Dehgani, İran Silahlı Kuvvetleri'nin İran muhalifleri tarafının olası herhangi bir hatasına sert şekilde yanıt vereceğini vurguladı