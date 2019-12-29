İran, Rusya ve Çin ortak askeri tatbikatı sona erdi

Tatbikatın son gününde İran’ın Elburz ve Bayındır muhripleri, Neyze güdümlü füze destroyeri, Rusya’nın Yaroslav Mudri firkateyni, Çin'in Şining muhribi, Rus Yelenia yakıt ikmali cihazı ile römorku ve Devrim Muhafızları'na bağlı Şehid Nazari ve Şehid Naserinejad isimli su taşıtları, İran’ın Sehend muhribinin önünden geçiş yaptı.

İran, Rusya ve Çin’ın Hint Okyanusu'nun kuzeyinde düzenledikleri ortak deniz tatbikatı 27 Aralık’ta başladı.

Törene Genelkurmay Başkan Yardımcısı Amiral Habibullah Seyyari ve diğer üst düzey İran Ordusu komutanları katıldı.

Tatbikatın başlangıcında İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Tahani yaptığı açıklamada, bu tatbikatın Çin ve Rus gemilerinin Şehit Beheşti limanına yanaşması ile başladığını söyledi.

Tahani, tatbikat amacının bölgedeki güvenliğin artması olduğunu belirterek, ‘’İslam İnkılabı sonrası İran’ın bu düzeyde iki dünya gücü ile tatbikat düzenlenmesi bir ilktir. ‘’ dedi.

Tahani, tatbikatta İran ordusu ve devrim muhafızlarının ortaklaşa hareket edeceğini belirterek, tatbikatın 17 bin km kare bir alanda yapıldığını tatbikat amacının uluslararası ticaretin güvenliğinin arttırılması, deniz korsanlığı ve terörizme karşı mücadele ve deniz arama kurtarmada tecrübe paylaşımı olduğunu ifade etti..

Tatbikatın mesajının bölgede işbirliği ve birlik sayesinde barış, dostluk ve istikrar olduğunu belirten Tahani, İran’ın inzivaya itilemeyeceğini dile getirdi.