IŞİD, İslam adına cinayet işlemktedir

Tahran'ın Serkis Kilisesi'nde düzenlenen ve Müslümanlarla Hıristiyan vatandaşların bir araya geldiği Ay ve Haçın Buluşması isimli törende konuşan Başpiskopos Serkisyan, 'IŞİD'in bu cinayetlerini, Allah'ın kabul ettiği dinlerin sadece iyilik yapın diye tavsiyelerine rağmen işlediğine tanık olmaktayız' diye konuştu.

Hz. Muhammed'in Allah'ın son peygamberi olarak insanları Allah'a doğru hidayet etmekle mükellef olduğuna dikkati çeken Hristiyan lider, 'İnsanların birbirine şefkat göstermesi, bütün semavi dinlerin vurguladığı bir tavsiyedir. Kur'an-ı Kerim'de de bu, açıkça belirtilmiştir' ifadesine yer verdi.

Dünya halklarının birbirine yakınlaşmaları ve dayanışma içerisinde kenetlenmeleri gerektiğini kaydeden Serkis Kilisesi Başpiskoposu Serkisyan, 'Bugünkü gibi törenlerin düzenlenmesi, halkların bir araya gelip Allah'ın daha fazla ibadet etmeleri için bir fırsattır' değerlendirmesinde bulundu.

Müslümanlarla Hristiyanlar arasında bu tür törenlerin düzenlenmesinin iki dine mensup insanların kültürel olarak yakınlaşmasına ve dostluklarının pekişmesine zemin sağlayabileceğini kaydeden Serkisyan, 'Günahlardan uzak durmak ve Allah'a doğru hareket etmek, bütün dinlere mensup insanların görevidir' diye ekledi.

Bugün başkent Tahran'da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi'nin de katılımıyla Ermeni vatandaşların ibadet ettiği yerlerden Serkis Kilisesi'nde Müslümanlarla Hristiyanların bir araya geldiği Ay ve Haçın Buluşması isimli tören düzenlendi.