Türkiye ve İran'ın Zencan ili arasındaki iş birliğinin geleceği çok olumlu

Türkiye heyeti başkanı Nihat Tanrıkulu bu görüşmede yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önceliğinin komşu ve özellikle müslüman ülkelerle iş birliği düzeyini artırmak olduğuna işaret ederek, ''İran'a karşı uygulanan yaptırımlara rağmen, ikili iş birliği ve ekonomik ilişkilerini geliştirmeyi planlıyor ve bu nedenle çözüm yolları arıyouz. İkili iş birliği alanlarını çoğaltmayı hedefliyoruz. Gümrük'te yaşanan sorunların bir an önce bitmesini umuyoruz' dedi.

Günümüz dünyasında rekabetin ticaret alanında gerçekleştiğinin altını çizen Tanrıkulu, 'İran ve Türkiye iş adamlarının iyi niyet ve karşılıklı güvenle iş birliği seviyesini artırmaları durumunda, her iki ülke bundan yararlanır' değerlendirmesinde bulundu.

Zencan'da Türkiye'nin özel yatırım sitesi kurmayı hedeflediğine değinen Tanrıkulu, 'Bu hususta görüşmelerimiz olmuş ve İstanbul Sanayi Osdası aracılığıyla bu konunun bir an önce gerçekleşmisini istiyoruz' diye konuştu.

Bireysel ticaret yerine İranlı ve Türk iş adamları ve yatırımcılarının kurumsal iletişim içinde olmaları gerektiğini vurgulayan Tanrıkulu, 'Karşılıklı iletişim ve iş birliği ile büyük işlere imza atabiliriz. Umarız mutabık kaldığımız konular kağıt üzerinde kalmaz ve iyi sonuçlar doğurur' ifadesine yer verdi.

Zencan Tıp Konseyi Başkanı Hüseyin Babayi de bu toplantıda yaptığı açıklamada, İran ve Türkiye'nin iş birliği için Zencan'da iyi fırsatlar olduğuna dikkati çekerek, 'Zencan bazı potansiyel ve kapasiteleri nedeniyle, sağlık turizmi açısından iyi konumdadır' dedi.

Geçtiğimiz yıl Zencan'dan Türkiye'ye yapılan ihracat değerinin 250 milyon dolara ulaştığını ifdade eden Babayi, 'Bu miktarda da Türkiye'den Zencan'a ithalat gerçekleşti. Türkiye, ilimiz açısından ilk ticari ortak olarak öne çıkmaktadır' diye konuştu.

Zencan ile Trabzon arasında kardeş şehir protokolü imzalandığını söyleyen Babayi, 'Trabzon ve Zencan ticaret ve sanayi odaları arasında iyi ilişkiler mevcut ve Van gibi diğer Türkiye illeri ile de iş birliği seviyemizi geliştirmeyi amaçlıyoruz' diye belirtti.

El sanatları ve sanat ürünleri konusunda da Zencan ile Türkiye arasındaki bağın güçlü olduğuna işaret eden Babayi, 'İran ve Türkiye arasında kültürel birçok yakınlık vardır. Sanat, müzik ve yemek, üç önemli unsur olarak ortak noktalarımızın olduğu alanlardır' diye ekledi.

Bu görüşmede Türk heyeti ile Zencanlı iş adamları arasında Türkiye ve Zencan'da iş adamlarına özgü çalışma bürolarının açılması kounsunda mutabık kalındı.