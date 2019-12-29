ABD sadece Suriye'nin petrolünün peşinde

Bir grup Suriyeli aşiret lideri ile bir araya gelen Laricani, Suriyeli aşiretlerin ülkeyi istikrara kavuşturmadaki belirleyici rollerine atıfta bulunarak, 'Bazı ülkelerin Suriye'de huzur istemediği ve orada çok fazla hasara yol açtıkları ortada' diye belirtti.

‘Suriye'nin tecrübeli ordusu, teröre karşı mücadelede kendisini çok iyi gösterebildi’ diyen İslami Şura Meclis Başkanı Laricani, 'Suriye'nin bazı sorunlarının çözülmesi, hiçbir ülkenin Suriye'ye karşı maceracı harekete geçmeye cesaret edemeyeceği anlamına geliyor. Teröristlerin İdlib bölgesinde bulunmalarının birçok zararlı etkisi var. Bu sorun en kısa sürede çözülmelidir. ABD'nin şu anda Suriye ile mücadelede sinsi rolü de göz önünde bulundurulmalıdır’ ifadesine yer verdi.

Suriye’nin bazı aşiret liderleri de bu görüşmede yaptıkları açıklamada, İran’ın terörle mücadele dönemindeki gösterdikleri desteklerden dolayı bu ülkeye teşekkür ederek, Suriye'nin kritik günlerinde İran'ın rolünün Suriye için çok önemli olduğunu dile getirdiler.