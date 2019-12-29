Yabancı medyanın Fecr Film Festivali'ne katılma talebinde %30 artış

Uluslararası Fecr Film Festivali Halkla İlişkiler Dairesi'nin yayınladığı rapora göre, bu yıl Rusya Sputnik, Irak Al-Iraqiyah ve Al-Iraqiyah, Katar’ın Al-Arabi, Al Jazeera English, Lübnan’ın Al-Ahd ve Al-Menar, Lüksemburg Aneks, Avustralya ABC News, Türkiye Anadolu Ajansı, Irak Beladi, Irak Kurdsat TV, İngiltere Tima, Almanya DPA, Rusya Raptley, İngiltere Financial Times, Fransa AFP, ABD Getty Images gibi medya grupları festivale katılma dilekçelerini sunmuşlardır.

Bu ulusal etkinliğe katılmak isteyen yabancı medya sayısı, geçen yıla göre %30 arttı.

31.1.2020 tarihinde başlayacak ve11.2.2020 tarihine kadar sürecek 38. Uluslararası Fecr Film Festivalı, her yıl İslam Devrimi'nin yıldönümü günlerinden yapılmaktadır. .