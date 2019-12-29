Avrupa, İran ürünü laboratuvar teçhizatının ihracatını övdü

İran Nano Teknolojiyi Geliştirme Komitesi'nin haberine göre, İran'da üretilen laboratuvar ürünlerinin ihracat değeri 20 milyon avroya ulaşmış durumda. Bu ihracatın üçte ikisi, bilim temelli şirketler tarafından üretilmekte ve bu teçhizatın üretiminde kullanılan teknik icatların büyüme hızı, geçtiğimiz 3 yıl içerisinde en az 10 kat arttı.

Avusturya gaztesindeki yazının devamında, son 3 yılda en az 25 İran bilim temelli firması, laboratuvar teçhizatı ve tıp mühendisliği alanında ürettikleri ürünlerini Yunanistan, Çin, Güney Kore, Hırvatistan, Portekiz, Malezya, Ukrayna ve Batı Asya ülkelerine ihraç etmişlerdir.

Öte yandan bu şirletler Almanya, Güney Kore, ABD ve İngiltere'deki büyük firmalarla rekabet edecek duruma gelmişlerdir.

Halihazırda İrna laboratuvar teçhizatı ve toıp mühendisliği alanındaki ürünleri, dünyanın yüzden fazla ülkesini ihraç edilmekte ve İran, Avrupa ve Doğu Asya'da 4 önemli uluslararası fuara katılmaktadır. İran'da bu sektör öyle bir büyüme katetmiş ki 2 bin yerli şirketin yanı sıra 3 bin civarındayabancı şirket, İran'da temsilciliğe sahip.

İran'da tıp mğhendisliği ve laboratuvar ürünlerinin büyüme hızı, dünya ortalamasına göre iki katına çıkmış ve son 3 yılda teknik icatların büyüme oranı en az 10 kat artmıştır.