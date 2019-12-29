29 Ara 2019 10:10
Journalist ID: 2391
News Code: 83611930
0 Persons

Zarif, BMGK Özel Oturumu'na katılmak için New York'a gidecek

Zarif, BMGK Özel Oturumu'na katılmak için New York'a gidecek

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüğüs Abbas Musevi, Dışişleri Bakanı Muhamemd Cevad Zarif'in BM Güvenlik Konseyi Çzel Oturumu.'na katılmak için muhtemelen New York'a gideceğini belirterek, 'Vize bverilmesi durumunda Zarif, Ocak ayının başlarından ABD2mnin New York kentine gidecektir

İRNA muhabirine açıklamada bulunan Sözcü Musevi, Zarif'in yakın zamanda New York'u ziyaret edeceğine yönelik çıkan haberlere, 'Ocak ayının başlarında BM Güvenlik Konseyi, BM Antalşaması'nın amaçlarını incelemek üzere bu antlaşmanın 75. kuruluş yıldönümü nedeniyle özel bir oturum yapacak' dedi.

Musevi ayrıca özel oturumun tek taraflılık ve bunun uluslararası sistem üzerindeki etkileri hakkında değerlendirmeler yapılması için bir fırsat olduğunu ifade etti.

ABD yönetimi 31 Temmuz 2019'daçifte standartlarının devamında İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i de yaptırım listesine ekledi. Washington, hem tansiyonun düşürülmesi ve görüşmelerden yana olduğunu iddia ediyor ve hem diplomasi kapısına kilit vuruyor. ABD'nin Zarif'i yaptırım listesine alması, uluslararası arenada büyük tepkiler topladı.

yorumunuz

You are replying to: .
7 + 6 =