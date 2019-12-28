İran satranç gelişiminde dünya altıncısı

İRNA'ya konuşan Satranç Federasyonu Başkanı Mehrdad Pehlivanzade, İran'ın satranç şampiyonalarındaki sıralamalarda ve elde ettiği derece ve şampiyonluklarla dünyada 20. olduğunu kaydetti.

Ülkede satrancın günden güne geliştiğini dile getiren Pehlivanzade, dünyanın en iyileri arasında yer almak için çalıştıklarını söyledi.

Batı Azerbaycan'da satranç oyuncularının dört yıl içinde 10 binden 34 bin kişiye ulaştığına değinen Satranç Federasyonu Başkanı, ilde daha fazla satranç müsabakalarının yapılması ile bu spor dalının popülerlik kazanmasının mümkün olduğunu sözlerine ekledi.