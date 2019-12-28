İran, Avrasya'ya 2 milyar dolarlık ihracatı hedeflemektedir

İran hükümeti ile özek sektörü diyalog konseyi toplantısında konuşan Behruz Hasan Ülfet, İran'ın halihazırda Avrsya Birliği üyesi 5 ülkeye ihracatının yıllık ortalama 918 milyon dolar olduğunu ifade ederek, 2020 yılının başına kadar bu ülkelere 2 milyar dolar düzeyinde ihracat gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Mazenderan ilinin tarım ve dönüşüm sanayiindeki kapasitesine değinen Hasan Ülfet, bu birliğe üye ülkelere tarım ve dönüşüm sanayi tercihli ticaret tarifesinin sıfıra yakın olduğunu ve bu fırsattan yararlanılması gerektiğinin altını çizdi.

İranlı iş adamlarının Avrasya Birliği üyesi ülkelerin pazarlarını çok tanımadıkları için İran petrol dışı ürün ihracatında bu ülkelerin fazla yeri olmadığını ifade eden İranlı yetkili, 'İllerimize bu pazarları yakından tanımak için çalıştaylar düzenlenmelidir' diye konuştu.

İran petrol dışı ürünlerinin Avrasya Birliği'ne üye ülkerine ihraç ettiği ürünlerin yüzde sekseninin Rusya'ya ihracay yapıldığını kaydeden Hasan Ülfet, diğer üye ülkelere petrol dışı ihracat miktarının artması gerektiğini vurguladı.