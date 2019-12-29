İran’ın kuzeyinde çekici bir gezi: Nahar Horan

Neden Nahar Horan:

İlk bakışta Nahar Horan, öğle yemeğinin yenildiği yere denir. Nahar Horan ormanlarının adı da belki buradan geliyormuş.

Bu ormanın farklı bitki örtüsü tek başına muhteşem. Ormanda dikilen ağaç türleri arasında çalı, sedir, yeni yaprak, manolya, salkam söğüt, çam, mango, duvar sarmaşığı ve emaye bulunur. Nahar Horan Ormanı'nın yerli ağaçları arasında yabani kiraz, özgür, akçaağaç, yaprak dökmeyen, gürgen, kireç ve meşe bulunmaktadır.

Bu güzel ormanda çeşitli ağaçlar, krizantemler, ahududu ve açelya da bulunur. Ne yazık ki, son yıllarda bazı hayvan türleri insan'ın ormana müdahalesi nedeniyle yok olmuştur. Kalan türler şahin, baykuş, ay, kartal, yarasa, ağaçkakan, karga, gelincik, yelken, çakal, serçe, yaban domuzu, serçe, sıçan, kertenkele ve sincaptır.

Bunların dışında, suyu Ziyaret Nehri'nden gelen pürüzlü nehre de sahiptir.

Buradaki en önemli çeşme ise Beyaz Çeşme'dir. Yüksek konumu nedeniyle burası temiz havanın tadını çıkarmak için harika bir yerdir.

Beyaz Çeşme ve bu ormanda bulunan diğer çeşmeler, bu orman parkının su kaynaklarıdır. Üstünden tüm şehri görebileceğiniz. Baba Tahir tepeleri ve ayrıca luna parkı ve restoranı olan Paradise bölgesi de bu ormanın gezinebilecek cazibelerindendir. Bunlar hariç Nahar Horan yolu üzerinde Eleng Dere'ye varıyoruz.

Eleng Dere, İran'ın tipik turistik bölgelerinden biri, şehir merkezine göre en az 2 derece daha soğuktur. Gulaşi Nehri parkın güneyinden kuzeye doğru uzanıyor ve neredeyse ormanın ortasından geçer. Nahar Horan ormanlarının devamında 10 kilometre ileride Ziyaret köyü bulunmaktadır. Son yıllarda bu köyün etrefında o kadar yazlık ev yapılmıştır ki adı geçtiğinde bazıları neredeyse köyden artık bir şey kalmamaış ifadesini kullanırlar. Bu köyün cazibe merkezleri, hoş havasının yanı sıra termal su çeşmesi ve türbesidir. Ayrıca Gürgan'a giden yolun başında satılan lezzetli ekmek de güzeldir.

Eğlence

Bu 40 milyon yaşındaki Hirkanı ormanlarına gitmek başlı başına bir eğlencedir. Birkaç gün kalmayı planlıyorsanız ve hala daha fazla heyecan arıyorsanız, bizim önerimiz dağ tırmanışı ve orman yürüyüşü olacaktır. Uzun ağaçlar arasından orman yürüyüşü çok eğlencelidir. Yürüyüş yaparken Nahar Horan Ormanı'nın güzelliğinin tadını çıkarırken güzergah boyunca devam ettikçe, daha önce adından söz ettiğimiz Eleng Dere Orman Parkı'nı da ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca Nahar Horan’da dağ tırmanışı sevenlerin saatlerce dağcılıkla ve tırmanışla uğraşabileceği yükseklikler de vardır. Ortalama olarak, Nahar Horan’ın yükseklikleri deniz seviyesinden 450 metre yükseklikte, ancak bu rakam daha yüksek yerlerinde 700 ila 900 metreye ulaşır. Dağcılar tarafından kullanılan dağlar, Nahar Horan Meydanı'nın batı ve güneybatısında yeralmaktadır.