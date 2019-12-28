28 Ara 2019 19:47
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News Code: 83611483
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Bir Fransız vatandaşı İran'da İslam'ı kabul ederek müslüman oldu

Bir Fransız vatandaşı İran'da İslam'ı kabul ederek müslüman oldu

Kerec, İRNA- Cezayir kökenli bri Fransız kişi, Tahran'ın batısında yer alan Kerec ilinde İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin yerel temsilcisinin huzurunda kelimeüi şehadeti söyleyerek, müslüman ve Şii oldu.

Kelimeüi şehadeti söyledikten sonra dinin ilkelerini dillendiren Cezayir kökenli Fransız vatandaşı Morren Blasen, İslam ilke ve yasaları ile tanıştı ve bu konuda Kerec Cuma İmamı Ayetullah Hüseyni Hemedani'nin tavsiyelerini dinledi.

Blassen, Fransa'da yaşayan İranlılarla tanıştıktan sonra İslam'la tanıştı ve İran'a yaptığı gezide de Şii mezhebini yakından tanıma fırsatı bularak, bu mezhebi seçti ve Şii olduğunu açıkladı.

Birkaç gün önce de İtalyan bir kişi, İran'da müslümanlığı kabul ettiğini dile getirmişti.

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