Bir Fransız vatandaşı İran'da İslam'ı kabul ederek müslüman oldu

Kelimeüi şehadeti söyledikten sonra dinin ilkelerini dillendiren Cezayir kökenli Fransız vatandaşı Morren Blasen, İslam ilke ve yasaları ile tanıştı ve bu konuda Kerec Cuma İmamı Ayetullah Hüseyni Hemedani'nin tavsiyelerini dinledi.

Blassen, Fransa'da yaşayan İranlılarla tanıştıktan sonra İslam'la tanıştı ve İran'a yaptığı gezide de Şii mezhebini yakından tanıma fırsatı bularak, bu mezhebi seçti ve Şii olduğunu açıkladı.

Birkaç gün önce de İtalyan bir kişi, İran'da müslümanlığı kabul ettiğini dile getirmişti.