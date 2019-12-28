İran ve Pakistan, sağlık turizminde iş birliği yapacak

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Sağlık Bakan Yardımcısı Bakır Laricani, İran'ın sağlık sektöründe hizmet sunma bakımından iyi bir kapasiteye sahip olduğunu ve ülkede bin civarında hastanenin hastalara tedavi hizmetleri sağladığını dile getirdi.

'Ülkemizde bölge halklarının kullanabileceği potansiyel ve kapasiteler mevcut ve bu bağlamda gereken hazırlıklar yapılmıştır' diyen Laricani, 'İran İslam Cumhuriyeti'nde güzel yasalar yürürlüktedir. Biz sağlık turizmine düzen vererek, bölge ülkeleri ile bu konudaki iş birliğimizi gekiştirmeyi planlıyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

İran ve Pakistan arasındaki sağlık turizmi konulu iş birliğine dikkati çeken İranlı yetkili, İran'ın bu alana düzen vermek amacıyla planlar üzerinde çalıştığını ifade etti.

Pakistan Başbakanı Sağlık İşleri Özel Temsilcisi Zafer Mirza'nın geçtiğimiz yazın Tahran'a gelerek, İran Sağlık Bakanı Nemeki ile bir araya geldiğini hatırlatan Laricani, 'Pakistanlı yetkililerle görüşmelerimizde, onların İran Sağlık Bakanı'nın bu ülkeyi ziyaret etmesi için hazır olduklarını duyduk ve bu ziyarete olumlu baktıklarını açıkladılar' diye ekledi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Bakır Laricani, temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan'ın başkent İslamabad'da Pakistanlı yetkililerle ikili iş birliği alanlarını masaya yatırdı.