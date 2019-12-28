İran-Rusya-Çin tatbikatı, bu üç ülkenin son tatbikatı olmayacak

Son günlerde İran'la Çin be Rusya arasında düzenlenen ortak askeri tatbikatın değerlendirme toplantısında konuşan Amiral Seyyari, 'Bu tatbikat, Donanmamızın bölge ve dünyadaki gücünü gözler önüne sermektir' diye konuştu.

Hint Okyanusu'nun kuzey bölgelerinin dünyanın stratejik noktalarından biri olarak Hürmüz, Malaka ve Babül-Mendeb boğazları arasında yer aldığına değinen Amiral Seyyari, 'Denizlere ulaşımı olan ülkelerin ticaretlerinin yüzde doksanı b okyanus aracılığıyla yapılmaktadır. Ayrıca Fars Körfezi dünya eenrji depolarından biri olarak bilinmektedir. Birçok Avrupa ve Güneydoğu Asya ülkesi, Fars Körfezi'nin petrolüne ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla bu bölgenin güvenliği, dünya için çok önem taşımaktadır' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın bin kilometre kadar deniz sınırı bulunduğunu ve Hint Okyanusu üzerinde olduğunu açıklayan İranlı üst düzey askeri yetkili, 'İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin Hint Okyanusu üzerinde bulunan Mekran Kıyılarında varlık göstermesi, çok belirgin bir konudur' ifadesini kullandı.

İran'ın başta deniz gücü olmak üzere askeri açıdan büyük iki güce ev sahipliği yapmaktadır. Biz İslam Devrimi öncesinde ülke karasuları içinde bir donanmaya sahiptik, ancak buna yetinmemeliydik. Son 40 yılda Donanmamızı stratejikleştirme açısından büyük bir ilerleme kaydettik' diye vurguladı.

Birçok ülkenin bölgede olaylar çıkmasından yana olduğunu ve bu olaylar bahanesiyle varlıklarını gerekçelendirmek istediklerini söyleyen Amiral Seyyari, 'Bölge güvenliğini biz sağlayabiliriz ve yabancıların bölge güvenliğini sağlamak üzere burada bulunmalarına ihtiyaç yoktur' diye ekledi.

İran, Rusya ve Çin’ın Hint Okyanusu'nun kuzeyindeki ortak deniz tatbikatı dün başladı.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Tahani yaptığı açıklamada, tatbikatın Çin ve Rus gemilerinin Şehit Beheşti limanına yanaşması ile başladığını söyledi.

Tahani, tatbikat amacının bölgedeki güvenliğin artması olduğunu belirterek, ‘’İslam İnkılabı sonrası İran’ın bu düzeyde iki dünya gücü ile tatbikat düzenlenmesi bir ilktir. ‘’ dedi.

Tahani, tatbikatta İran ordusu ve devrim muhafızlarının ortaklaşa hareket edeceğini belirterek, tatbikatın 17 bin km kare bir alanda yapıldığını tatbikat amacının uluslararası ticaretin güvenliğinin arttırılması, deniz korsanlığı ve terörizme karşı mücadele ve deniz arama kurtarmada tecrübe paylaşımı olduğunu ifade etti..

Tatbikatın mesajının bölgede işbirliği ve birlik sayesinde barış, dostluk ve istikrar olduğunu belirten Tahani, İran’ın inzivaya itilemeyeceğini dile getirdi.