İran'da yabancı hasta ve sağlık turist sayısı artmaktadır

İran-Afganistan Sağlık Turizmini Geliştirme Toplantısı'nda konuşan Muhsin Esedi Lari, İran'ı hedef ülke olarak seçen yabancı hasta ve sağlık turistlerin sayısında artış yaşandığına değinerek, Irak, Afganistan ve kuzey komşu ülkelerden sağlık turistlerinin yanı sıra kuzey Afrika ve Avrupa'dan bile hastaların tedavi için İran'ı seçtiklerini belirtti.

İran'ın dünyada bilim üretiminde 16. sırada olduğunu kaydeden Lari, 'Bölgede bilim üretiminde birinci sıradayız ve özellikle ilaç ve tıp cihazları konusunda iş birliğini geliştirebiliriz' dedi.

Afganistan'ın Tahran Büyükelçisi de bu toplantıda yaptığı açıklamada, İran2da sağlık teknolojisinin günden güne geliştirğini ve İran hastane ve sağlık cihazlarında gelişmelerin dikakt çkici düzeyde olduğunu söyledi.