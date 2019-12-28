28 Ara 2019 23:37
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News Code: 83611473
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İran'da yabancı hasta ve sağlık turist sayısı artmaktadır

İran'da yabancı hasta ve sağlık turist sayısı artmaktadır

Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Müdürü, bu yıl 150 hastane ve 50 sağlık turizmi şirketinin çalışma ruhsatı aldıklarını ve gelecek yıl sağlık turizminde büyük bir ilerleme olacağını ifade etti.

İran-Afganistan Sağlık Turizmini Geliştirme Toplantısı'nda konuşan Muhsin Esedi Lari, İran'ı hedef ülke olarak seçen yabancı hasta ve sağlık turistlerin sayısında artış yaşandığına değinerek, Irak, Afganistan ve kuzey komşu ülkelerden sağlık turistlerinin yanı sıra kuzey Afrika ve Avrupa'dan bile hastaların tedavi için İran'ı seçtiklerini belirtti.

İran'ın dünyada bilim üretiminde 16. sırada olduğunu kaydeden Lari, 'Bölgede bilim üretiminde birinci sıradayız ve özellikle ilaç ve tıp cihazları konusunda iş birliğini geliştirebiliriz' dedi.

Afganistan'ın Tahran Büyükelçisi de bu toplantıda yaptığı açıklamada, İran2da sağlık teknolojisinin günden güne geliştirğini ve İran hastane ve sağlık cihazlarında gelişmelerin dikakt çkici düzeyde olduğunu söyledi.

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