İran, bölgede her türlü yabancı müdahaleye karşı

Suriye'nin Tahran Büyükelçisi ve bu ülkenin aşiret liderlerindne oluşan bir gurp ile bir araya gelen Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın mantıksız ve akılsız duruşlarına işaret derek, 'ABD Başkanı açıkça Suriye'de petrol için bulunduklarını dile getirmesi, meşru olmayan bir tavır, açık bir hırsızlık ve uluslararası yasaların çiğnenmesi demektir' ifadesini kullandı.

Her ülkenin mallarının o ülke halkına ait olduğuun altını çizen İranlı yetkili, 'Bu tür duruşlar, düşmanların bölgedeki müslüman ülkelere yönelik komplo ve kötü niyet ve kararlarını gözler önüne sermektedir. Bu tür açık saldırganlıklara ve bölgenin mazlum halkarının mallarının çalınmasına karşı dik duruş sergilemeliyiz' diye konuştu.

Velayeti konuşmasnın devamında şu görüşleri paylaştı:

'Kaderimiz, bölgede bir ülkenin saldırıya uğraması durumunda sususz kalmamamız ve birlikte hareket ederek, zalime karşı direnmemiz gerektiğini zorunlu kıolmıştır.'

Bu görüşmede Suriye aşiret liderleri, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, İran hükümeti ve halkına Suriye halkı ve bölge ülkelerini desteklemeleri nedeniyle teşekkür ederek, Suriye ve bölgesel meseleler üzerine görüşlerini paylaştı.