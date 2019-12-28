İran'da okuma yazma oranı yüzde 96'dır

Eğitim ve Öğretim Bakan Yardımcısı Şapur Muhammedzade, İmam Humeyni Ülkülerini Anma Töreni'nden yaptığı açıklamada, Okuma Yazma Hareketi Haftası'na işaret ederek, 'Okuma yazmaya dikkat etmek ve okur yaar olmamayı sıfıra indirmek, İslam Cumhuriyeti Devleti'nin İslam Devrimi'nden sonraki en önemli kazanımlarından biridir' diye konuştu.

İslam Devrimi'nden önce başta köy ve kır kesimleri ile yoksul bölgeler olmak üzere okuma yazmaya önem verilmediğine dikkati çeken Muhammedzade, İslam Devrimi'nden sonra ülke genelinde okuma yazma oranının büyük artış gösterdiğini ifade etti.

28 Aralık günü İran'da İmam Humeyni'nin talimatıyla Okuma Yazma Haftası olarak kutlanmaktadır.