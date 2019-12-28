Tahran Üniversitesi mezunu iki genç, BD'nin Ellis Ödülüne deüer görüldü

Tahran Üniversştesi'nin açıklamasına göre, Tahran Üniversitesi'nden 1970 yılında lisans dereceseyile mezun olan İranlı iki bilim adamı Yahya Rahmeti Saidi ve Nadir İnkita, ABD'nin Ellis Adası Madalyası'nı kazanarak ülkemizi gururlandırdı.

Ellis Ödülü, ABD'nin göçmen etniklere verilen en önemli ve prestijli ödüllerinden biri olarak biliniyor ve ABD ve dünyada bilim alanında çok büyük etkiler bırakan icatlar yapan veya eser üreten bilim adamlarına verilmektedir.

Rahmeti Saidi uydu telekomünikasyon anteni, özel antenler, monte edilmiş ve uzaktan algılama anten alanındaki araştırmalarının yanı sıra bu konuda üniversitelerde öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Rahmeti Samii halihazırda UCLA'de araştırma, analiz ve ölçüm laboratuvarının müdürü olarak faaliyetlkerine devam etmektedir.

Rahmeti Samii 2008 yılında ABD Ulusal Mühendislik Akademisi üyesi olarak seçildi.

Diğer İramlı bilim adamı Nadir İnkıta, Pensylvania Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. İnkıta dünya çapında nanoteknolojide en önde gelen bilim adamlarından biri olarak biliniyor. İnkıta''nın metamaddeler ve ışığın nanoteknoloji üzerindeki etkisi hakkında yaptığı araştırmalar, birçok bilim dalını etkilemiştir.